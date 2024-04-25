Ankara'da Medikal Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Medikal Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara\'da Medikal Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir medikal ürün fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangının hasar verdiği fabrika ise havadan görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.04.2024 18:17
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Ankara'da bir medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 12 kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yangının hasar verdiği fabrika ise havadan görüntülendi.

Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde yer alan bir medikal ürün fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve genel durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"Alt kattan alevlerin saçıldığını gördük"

Olayla ilgili konuşan bir işçi, "Yangın içeri taraftan çıktı. Dışarıya doğru alt kattan alevlerin saçıldığını gördük. Alevler yukarıya doğru çıkmaya başladı. Fabrikayı tamamen boşalttık. Arkadaşlarla birlikte söndürmeye çalıştık. Ardından itfaiye ekipleri geldi ve müdahale etti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Akyurt, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Medikal Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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