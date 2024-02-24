Ankara'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara\'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde mezarlık ziyaretinden dönen bir anne ve oğlu, iki aracın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin Berat Kandili dolayısıyla mezarlık ziyaretine gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.02.2024 23:42
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Ankara'da mezarlık ziyareti dönüşü kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada mezarlık ziyaretinden gelen 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı'ya bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki 16 TB 664 plakalı otomobil ile Şahin Çelik idaresindeki 06 PUE 51 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan araç bariyerle saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezarlık ziyaretinden dönüyorlardı

Öte yandan İHA muhabirinin aldığı bilgilere göre, ailenin babası 2 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kazada ölen Şahin Çelik ve annesi Elif Çelik ise Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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