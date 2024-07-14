Ankara'da minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Sincan Temelli Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Kazada, minibüs sürücüsünün 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.07.2024 20:35
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Ankara'da Sincan Temelli Yolu'nda minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Sincan Temelli Yolu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sincan Temelli Yolu mevkisinde ilerleyen N.F. yönetimindeki 06 C 2343 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan servis ile tali yoldan gelen yabancı uyruklu işçileri taşıyan H.A.M. kontrolündeki 04 AAP 227 plakalı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, H.A.M'ın 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, 2'si ağır yaralı 16 kişi hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da minibüs ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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