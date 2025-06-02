Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında - Son Dakika
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Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında

Ankara\'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında
02.06.2025 21:36
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, yol verme tartışması nedeniyle minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'da otomobil sürücüsü G.A., 'yol verme' nedeniyle trafikte tartıştığı minibüs şoförüne döner bıçağı çekerek tehditler savurdu. Aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da Sincan- Ulus hattında çalışan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

DÖNER BIÇAĞIYLA TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından aldığı döner bıçağıyla minibüs şoförünü tehdit etti ve hakaretler savurdu. Yaşananlar sırasında minibüste bulunan yolcular panik yaşadı. Ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsünün kimliği polis ekipleri tarafından tespit edildi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Şüpheli G.A., suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. G.A.'nın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, şüpheliye trafiği tehlikeye sokmaktan idari para cezası işlemi uygulandığı da öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Candan:
    danasini sevdiğimin çocukları bir bitmediniz.. düğünlerde bu operasyon çocukları.. trafikte bu operasyon çocukları... parklarda.. piknik alanlarında.. otogarlarda.. her yerdeler.. ne çok sperm israfı var piyasada 7 0 Yanıtla
  • Galip 35:
    Bu tür tiplere para cezası hapis sökmez en iyisi vatandaşlığı kaldırılıp sınır dışı edilsin kökten çözüm 6 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    tutuklansın.. 2 0 Yanıtla
  • Burak üstün:
    ertesi gün serbest kalır 0 0 Yanıtla
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