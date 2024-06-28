Ankara'da Motokurye Cinayeti Davasında İstinaf Kararı Açıklandı

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Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün öldüğü cinayete ilişkin davada istinaf kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci ile maktul Samet Özgül'ün ailesi katıldı. Mahkeme Başkanı yargılamanın başladığını bildirerek, maktul Özgül'ün kardeşi B.Ö.'ye söz verdi. Tüm sanıkların beraber hareket ettiklerini belirten B.Ö., "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını mahkemeden talep ediyoruz" dedi.

"Bıçağın nereye saplandığında öldüreceğini bilir"

Maktulün annesi H.B.Ö. ise, "Sen iyi bir baba olsaydın. Çocuğuna başka birinin çocuğunu kestirmezdin. Senin çocuğun sağlıkçı, bıçağın nereye saplandığında öldüreceğini bilir" ifadesine yer verdi.

Müşteki ifadelerinin ardından başkan, Cumhuriyet Savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı mütalaasında Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci hakkında 'kuşkudan şüpheli yararlanır' ilkesiyle ayrı ayrı beraatlerine, sanık Halil İbrahim hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını mahkemeden talep etti.

"Haklarını helal etsinler"

Mütalaaya karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler. Savunmamda belirttiğim şekilde hareket ettim" ifadesine yer verdi. Diğer sanıklar Açıkgöz ve Demirci ise savcının mütalaasına iştirak ettiklerini belirttiler. Dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında verdiği, 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 şer yıl hapis cezası kararını bozdu. Kararda, mahkeme Açıkgöz ve Demirci hakkında, 'şüpheden sanık yararlanır' maddesiyle yerel mahkemenin verdiği cezayı bozarak beraatlerine karar verdi. İstinaf, yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını bozdu ve yine 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik'te, trafikte yol verme tartışmasında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. - ANKARA