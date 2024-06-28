Ankara'da Motokurye Cinayeti Davasında İstinaf Kararı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Motokurye Cinayeti Davasında İstinaf Kararı Açıklandı

Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün öldüğü cinayete ilişkin davada istinaf kararı açıklandı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

28.06.2024 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da motokurye Samet Özgül'ün öldüğü cinayete ilişkin davada istinaf kararını açıkladı. Sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya sanıklar Halil İbrahim Demirci, Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci ile maktul Samet Özgül'ün ailesi katıldı. Mahkeme Başkanı yargılamanın başladığını bildirerek, maktul Özgül'ün kardeşi B.Ö.'ye söz verdi. Tüm sanıkların beraber hareket ettiklerini belirten B.Ö., "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını mahkemeden talep ediyoruz" dedi.

"Bıçağın nereye saplandığında öldüreceğini bilir"

Maktulün annesi H.B.Ö. ise, "Sen iyi bir baba olsaydın. Çocuğuna başka birinin çocuğunu kestirmezdin. Senin çocuğun sağlıkçı, bıçağın nereye saplandığında öldüreceğini bilir" ifadesine yer verdi.

Müşteki ifadelerinin ardından başkan, Cumhuriyet Savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı mütalaasında Bülent Açıkgöz ile Mustafa Demirci hakkında 'kuşkudan şüpheli yararlanır' ilkesiyle ayrı ayrı beraatlerine, sanık Halil İbrahim hakkında da, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını mahkemeden talep etti.

"Haklarını helal etsinler"

Mütalaaya karşı söz alan Halil İbrahim Demirci, "Çok pişmanım, haklarını helal etsinler. Savunmamda belirttiğim şekilde hareket ettim" ifadesine yer verdi. Diğer sanıklar Açıkgöz ve Demirci ise savcının mütalaasına iştirak ettiklerini belirttiler. Dava dosyasını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında verdiği, 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan 12 şer yıl hapis cezası kararını bozdu. Kararda, mahkeme Açıkgöz ve Demirci hakkında, 'şüpheden sanık yararlanır' maddesiyle yerel mahkemenin verdiği cezayı bozarak beraatlerine karar verdi. İstinaf, yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını bozdu ve yine 'kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik'te, trafikte yol verme tartışmasında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İbrahim Demirci, Mustafa Demirci, Ankara, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Motokurye Cinayeti Davasında İstinaf Kararı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:39:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Motokurye Cinayeti Davasında İstinaf Kararı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement