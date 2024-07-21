Ankara'da motosiklet ile otomobil çarpışması kameraya yansıdı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 20 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. 13 Eylül Caddesi üzerinde Ömer Öztürk'ün idaresinde olan 34 EUH 601 plakalı motosiklet, Kayın Sokak'tan Ziya Gökalp Caddesi'ne çıkan Mahmut Kaçar idaresindeki 06 FP 2187 plakalı otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. - ANKARA