Ankara'da düzenlenen 'Narkokapan' uyuşturucu operasyonunda 138 şüpheli tutuklandı.
Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Tutuklama - Son Dakika
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