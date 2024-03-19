Ankara'da icra edilen narkotik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden birinin 15, diğerinin ise 13 farklı suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Mamak'ta icra edilen ortak operasyonda, 8 milyon 125 bin lira piyasa değerine sahip 40 bin 627 adet extacy hap ele geçirildi. Zulalandığı 20 kolilik kaçak tütünlerin arasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Adana'dan getirildiği öğrenildi. Kaçak tütünlerle uyuşturucu hapların saklandığı yere ise içerisinde ikinci el ev eşyalarının bulunduğu depo görünümünün verildiği belirtildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin çok fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Narkotik ve Kaçakçılık Şube polislerinin, teknik ve fiziki takipleri sonrası 4 farklı noktada gerçekleştirdikleri operasyonda A.K. (43), F.C. (42), F.A. (37) ve A.Ç. (64) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin F.C.'nin farklı suçlardan 15, F.A.'ın ise yine farklı suçlardan toplam 13 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Narkotik Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerin Suç Kayıtları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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