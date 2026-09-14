Ankara'da okul çevrelerine 70 asayiş ve 53 trafik timi görevlendirildi - Son Dakika
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Ankara'da okul çevrelerine 70 asayiş ve 53 trafik timi görevlendirildi

Ankara\'da okul çevrelerine 70 asayiş ve 53 trafik timi görevlendirildi
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2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesindeki okul ve çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri alındı. Okul giriş çıkış saatlerinde devriye ve denetimler artırılırken, okul servis araçları ile sürücüleri de kontrol edildi; bu kapsamda 70 asayiş timi ile 53 trafik timi görevlendirildi.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve çevrelerinde gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve çevrelerinde gerekli asayiş ve trafik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda; okul giriş ve çıkış saatlerinde devriye faaliyetleri artırıldı, okul çevrelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik kontroller gerçekleştirildi, öğrencilerin yaya ve okul geçitlerinden güvenli şekilde geçişlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alındı.

Okul servis araçları ile sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirilerek; sürücü ve araç belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, okul taşıtı işaretleri ve ilgili diğer hususlar kontrol edilirken, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde Jandarma personelinin görünürlüğü artırılarak önleyici kolluk faaliyetlerine ağırlık verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca tarafından tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okul ve çevrelerinde alınan tedbirler kapsamında; 70 Asayiş Timi, 53 Trafik Timi görevlendirilerek, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmaları ve eğitimlerini huzur içerisinde sürdürmeleri amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik asayiş, trafik, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine eğitim ve öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edilecektir."

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Trafik, Asayiş, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da okul çevrelerine 70 asayiş ve 53 trafik timi görevlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da okul çevrelerine 70 asayiş ve 53 trafik timi görevlendirildi - Son Dakika
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