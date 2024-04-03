Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Ankara\'da Organize Sanayi Bölgesi\'nde Yangın Çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, yangına müdahale sürüyor.

03.04.2024 23:13
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde atık maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, yangına müdahale sürüyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Yangının OSB'nin Hurdacılar Sitesi kısmında bulunan atıkların kontrolsüz şekilde yakılmasıyla başladığı öğrenildi. Atıkların olduğu alanda bulunan tır lastiklerinin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yanıcı maddelerin fazlaca olduğu alanda hızla yayılan yangın üç fabrikaya sıçradı. Ankara'nın tüm ilçelerinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ayrıca alevlere helikopterlerle havadan da müdahale ediliyor. Öte yandan, tüm itfaiye personelinin izinlerinin iptal edilerek göreve çağrıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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