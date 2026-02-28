Belediye otobüsünü ateşe veren sanık hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı

Ankara'da bindiği belediye otobüsünde sürücü kabinine benzin dökerek ateşe veren ve şoför M.D.'nin yaralanmasına neden olan Alparslan K. hakkında, "kamu malına zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Alparslan K. hakkında, 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianameye göre Alparslan K., otobüs Ulus Heykel durağına yaklaşırken yanında getirdiği yazılı kağıtları araç içinde asmaya başladı. Ardından şişe içindeki benzini şoför kabinine ve M.D.'nin üzerine döküp ateşe verdi. Şoför M.D., aracı durdurup inerken çevredekilerin yardımıyla yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürüldü. Olayda M.D.'nin yüzü ve vücudunda kısmi yanıklar oluşurken, araçta da hasar meydana geldi. Hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınan Alparslan K., pet şişeye benzin doldurup otobüse bindiğini söyledi.

"Amacım şoförü yakmak değil, çip için sesimi duyurmaktı"

Otobüsün içerisine 270 sayfalık dilekçe yapıştırdığını ifade eden sanık, "Bunu yapma sebebim belediye otobüslerinde otobüs içinin kamera kaydı yapılmasıdır. Benim kolumda çip vardır. Bunun ile ilgili defalarca müracaat yaptım. Başvurularıma herhangi bir cevap alamadığım için bu eylemi gerçekleştirdim. Ulus'ta otobüs durağında araç durduğu zaman elimdeki benzin dolu şişeyi çıkartıp şoförün sol tarafına doğru döktüm. Daha sonra şoföre dönüp 'Kaç abi, seninle meselem yok' dedim. Zarar verecek olsam zaten zarar verebilecek durumdaydım. Benim önümden geçerken kolumu tuttu. Ben bu sırada çakmağı çakmaya çalışıyordum. Şoförün üstü alev aldı. Ayrıca otobüsün şoför koltuğu da alev aldı. Şoför, üstü yanar vaziyette dışarı çıktı. Oradan gelen vatandaşlar otobüsteki yangını söndürdü. Benim şoförü öldürmeye yönelik eylemim olmamıştır. Kendisiyle herhangi bir derdim de yoktur. Amacım ameliyatta koluma çip takılması nedeniyle sesimi duyurabilmektir" ifadelerinde bulundu.

'Olayın geçmişi'

Olay 25 Şubat 2025'te meydana geldi. Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi hattında çalışan M.D.'nin kullandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BD 4387 plakalı EGO otobüsüne binen Alparslan K., aracın sürücü kabini ve şoförün üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yangın söndürme tüpüyle yangını söndüren şoför M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar oluşurken, otobüste ise hasar oluştu. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Alparslan K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alparslan K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. - ANKARA