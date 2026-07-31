Ankara\'da Otomobil Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Ankara'da otomobil çalan 4 hırsızlık şüphelisi polisin takibi sonucu suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başkentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde çalınan otomobilin izini süren ekipler, yaklaşık 35 farklı güvenlik kamerasından aracın Ankara'daki bir sanayi sitesinde yer alan iş yerine götürüldüğünü tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çaldıkları arabayı parçaladıkları belirlenen 4 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda ise farklı tarihlerde çalındığı belirlenen 2 otomobil daha ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, çalıntı araçların iş yerinde parçalanarak yedek parçalar haline getirildiği, sökülen parçaların ise satışa hazır şekilde muhafaza edildiği tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen 3 çalıntı araç sahiplerine teslim edilmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, çok sayıda araç parçası ile suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.