Ankara'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Ankara'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, 1. TBMM Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yayalar savruldu. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan araç sürücüsü ise polis tarafından aranıyor.

26.02.2024 03:47
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Ankara'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü

ANKARA - Ankara'da kaldırımda yürüyen 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen E.S. ile U.C.'ye 06 AEG 869 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yayalar savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı E.S. ile U.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araç ise olay yerinden 100 metre ilerde durdu. Araçta bulunan kişiler olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara\'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü
Kaynak: İHA

Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü - Son Dakika

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