Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ankara\'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri mevkiinde meydana geldi.

11.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:42
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Ankara Bilkent Hastanesine gitmek istediği öğrenilen H.B. idaresindeki 19 ACF 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak Karayolları tarafından altyapı çalışması için açılan çukura yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü H.B. ve Y.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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