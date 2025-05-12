Ankara'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çankaya ilçesi, Ankara- Konya Karayolu mevkiinde seyreden bir otomobil bilinmeyen nedenden yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgede trafik akışında bir süre duraksamalar meydana geldi. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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