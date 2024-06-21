Ankara'da Otomobil Yokuş Aşağı Hızla İlerlerken Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Otomobil Yokuş Aşağı Hızla İlerlerken Park Halindeki Araçlara Çarptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yokuş aşağı hızla ilerlerken park halindeki iki araca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yolun karşısına geçen bir kişi ise kazadan son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

21.06.2024 16:15
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Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yokuş aşağı hızla ilerlediği sırada park halindeki iki araca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yolun karşısına geçen bir kişi ise kazadan son anda kurtuldu.

Kaza, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde 12.35'te meydana geldi. 1786. Sokak üzerinde ilerleyen 71 EA 164 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sağduyu Caddesi'ne girdi. Hızla ilerleyen otomobil park halindeki 06 EKP 362 plakalı ticari kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, park halindeki 06 HH 824 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü park halindeki kamyonun altına girdi ve araçta sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesiyle, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin yokuş aşağıya hızla indiği noktada bulunan bir kişi ise araçtan kıl payı kaçarak muhtemel bir faciadan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Otomobil Yokuş Aşağı Hızla İlerlerken Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Otomobil Yokuş Aşağı Hızla İlerlerken Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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