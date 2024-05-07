Ankara'da park halindeki araç hareket ederken kadının ayağını ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da park halindeki araç hareket ederken kadının ayağını ezdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araç hareket ederken, bir kadını fark etmeyerek ayağından ezdi. Olay sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

07.05.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ankara'da park halindeki araç hareket ederken kadının ayağını ezdi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki araç hareket ederken bir kadını görmeyerek ayağından ezdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bosna Caddesi Polatlı 1 Cadde kavşağında meydana geldi. Park halinde duran bir aracın hareket etmesi sonucu bir kadın ayağından yaralandı. Ahmet T. isimli sürücünün park halindeki 06 FD 3330 plakalı aracı, hareket ederken yoldan geçen Tuğba O.'yu görmeyerek ayağını ezdi. Olayı fark eden bir başka sürücü, Tuğba O.'ya yardım ederek 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da park halindeki araç hareket ederken kadının ayağını ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:16 İmamoğlu’ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e tepki İmamoğlu'ndan, yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e tepki
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
20:53 Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:09 Sadettin Saran’dan şartlı adaylık açıklaması Ali Koç’a süre verdi Sadettin Saran'dan şartlı adaylık açıklaması! Ali Koç'a süre verdi
20:46 Sinan Ateş’in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki Sinan Ateş'in eşinden cinayetle ilgili iddianameye tepki
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
20:12 Osman Kavala AK Partili isimleri karşı karşıya getirdi Osman Kavala AK Partili isimleri karşı karşıya getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 23:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da park halindeki araç hareket ederken kadının ayağını ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement