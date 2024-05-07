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- Ankara'da park halindeki araç hareket ederken kadının ayağını ezdi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki araç hareket ederken bir kadını görmeyerek ayağından ezdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara'nın Sincan ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde bulunan Bosna Caddesi Polatlı 1 Cadde kavşağında meydana geldi. Park halinde duran bir aracın hareket etmesi sonucu bir kadın ayağından yaralandı. Ahmet T. isimli sürücünün park halindeki 06 FD 3330 plakalı aracı, hareket ederken yoldan geçen Tuğba O.'yu görmeyerek ayağını ezdi. Olayı fark eden bir başka sürücü, Tuğba O.'ya yardım ederek 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.