Ankara'da park yeri tartışması: Pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika
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Ankara'da park yeri tartışması: Pompalı tüfekle ateş açıldı

Ankara\'da park yeri tartışması: Pompalı tüfekle ateş açıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olay, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 13:08
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Ankara'da park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşusuyla park yeri tartışmasına giren bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da park yeri tartışması: Pompalı tüfekle ateş açıldı - Son Dakika
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