Ankara\'da park yeri tartışması: Pompalı tüfekle ateş açıldı

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Ankara'da park yeri sebebiyle tartıştığı komşusuna sinirlenen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşusuyla park yeri tartışmasına giren bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA