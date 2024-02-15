Ankara'da parkta çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da parkta çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara\'da parkta çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetti. Kavgayı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda, şüphelilerden biri serbest bırakıldı.

15.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:32
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat'ta Tuna Parkı'nda lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada H.Ü. isimli lise öğrencisi yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan araştırmalar sonucu yaralama olayını E.N.D.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Suçta kullandığı sustalı tabir edilen bıçakla birlikte E.N.D. ve olay anında yanında bulunan Y.B. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan H.Ü.'nün bugün kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, H.Ü. ile sınıf arkadaşı oldukları, olay tarihinden bir gün önce sınıfta tartıştıkları, olay günü H.Ü.'yü evinden parka konuşmak için çağırdıkları, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile bıçaklama olayının gerçekleştiği iddia edildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Y.B. savcılık ifadesi sonrası salıverildi. E.N.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan, Ankara, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da parkta çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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