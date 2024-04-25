Ankara\'da Patronunu ve Yabancı Uyruklu Çalışma Arkadaşını Silahla Vurup Öldüren Şahıs Yakalandı

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Ankara'da patronunu ve yabancı uyruklu çalışma arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra kaçan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Altındağ'da meydana gelen olayda, Y.E.H., bilinmeyen bir sebepten dolayı patronu Murat Yılmaz ile yabancı uyruklu iş arkadaşı Alaeddin Albaba'yı silahla vurduktan sonra kaçtı. Saldırıcı sonucu Yılmaz ile Albaba hayatını kaybetti. Saldırgan Y.E.H. ise jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANKARA