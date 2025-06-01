Ankara\'da Polis Ekiplerine Saldırı

Ankara'da kavgaya müdahale eden polislere saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, saldıran iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi Vural Baylan Bulvarı Yunus Emre Parkı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce farklı konularda suç kaydı bulunan O.K.A. ve İ.U. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine, O.K.A. ve O.A. polis ekiplerine saldırdı. Saldırı sonucu polis ekipleri yaralanmazken, bir polis memurunun üniforması yırtıldı. Bunun üzerine O.K.A ve O.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.