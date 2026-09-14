Ankara'da polise defalarca çarparak kaçan şüpheli yakalandı, tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da polise defalarca çarparak kaçan şüpheli yakalandı, tutuklandı

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Ankara'da 'dur' ikazına uymayarak polis otosuna defalarca çarpan ve kaçan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanırken aracı 120 gün otoparka çekildi, ehliyetine 4 ay el konuldu ve 290 bin lira ceza kesildi.

Ankara'da 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve takip sırasında polis otosuna defalarca çarparak olay yerinden uzaklaşan şüpheli yakalandı.

Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç ekiplerin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Ekiplerin araçtan inmesi yönündeki ikazlarına rağmen şüpheli, polis ekip aracına defalarca çarparak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kullandığı araç kısa süre sonra Kavacık Subayevleri 43. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin kullandığı araç 120 gün süreyle otoparka çekilirken, sürücü belgesine 4 ay süreyle el konuldu ve 290 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet pompalı av tüfeği ile 4 adet fişek ele geçirilirken, iş yerinde bulunan 15 araç da sorgulandı. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da polise defalarca çarparak kaçan şüpheli yakalandı, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da polise defalarca çarparak kaçan şüpheli yakalandı, tutuklandı - Son Dakika
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