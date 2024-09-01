Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
ANKARA - Ankara'da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken trafik olumsuz etkilendi.
Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarında suyla kaplanırken araçlar hareket etmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine Bağlı Ekipler ise yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor.
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