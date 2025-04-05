Ankara'da Sağanak Sonrası Su Baskını

Ankara'da sağanak sonrası evi su bastı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak yağış sonrası bir binada su baskını meydana geldi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Mamak ilçesi Şafaktepe Mahallesi Uzgörenler Sokak'ta bulunan bir binanın kot 1 katında su baskını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 daireyi su basarken ekipleri tahliye çalışmalarına başladı. Olay hakkında konuşan Özgür Şener, "Bu ikinci sefer oluyor. Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık, eşyalarımızı yeniledik. Şimdi yine su bastı. Evde değildik, komşularımız haber verdi. Eve geldiğimizde evin içi su doluydu. Evin içi göl gibi çizme yarıya kadar suyun içindeydi. Komşular arayınca Eryaman'dan buraya geldik. Annem yaşlı, evde tek kalıyordu. Aşağıda ağlıyor. Morali bayağı bozuk" ifadelerini kullandı. Su basan dairlerde maddi hasar meydana geldi.