Ankara'da Sağanak Yağış Besi Çiftliğinde Sele Neden Oldu - Son Dakika
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Ankara'da Sağanak Yağış Besi Çiftliğinde Sele Neden Oldu

Ankara\'da Sağanak Yağış Besi Çiftliğinde Sele Neden Oldu
04.08.2025 14:17  Güncelleme: 14:21
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Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, bir besi çiftliğinde sele yol açtı. Sel felaketinde 25 küçükbaş hayvan ve çok sayıda tavuk telef oldu. Çiftlik sahibi yaşananları anlatarak, maddi zararın 500 bin lira olduğunu belirtti.

Ankara'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir besi çiftliğinde sele neden oldu. 25 küçükbaş hayvan ile çok sayıda tavuk telef oldu.

Olay, Bala ilçesine bağlı Derekışla Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. Çiftliğin bulunduğu bölgeyi vuran sel, dereleri taşırdı ve hayvan barınaklarını su altında bıraktı. Yaşanan felakette ise 25 küçükbaş hayvan ve çok sayıda tavuk telef oldu.

"Yer gök bir oldu, ne olduğunu anlayamadık"

Tarım ve hayvancılık işletmesini 2016'dan beri işlettiklerini belirten Erhan Şahin, "Biz hayvanların içindeydik. Tam işimiz bitti, eve geldik, baktık hava bayağı bir bulanıyor. Yaz yağmuru da malum, mevsimler de değişti. Biz tedbirimizi aldık. Hemen hayvanları içeri sürdük. Ondan sonra garaj var işte, arpa falan önlemini alalım dedik. Onu yapamadan sel geldi, arabayı zor kurtardık. Yer gök bir oldu, ne olduğunu anlayamadık. Hayvanlar da içerideydi. Kapıdan, pencereden yağmur suları girince sıkıştırdılar birbirini, üst üste çıktılar. Zar zor çoğunluğunu bir şekilde sevk ettik. Böyle büyük bir afeti atlattık diye şükrediyorum. Çoluk çocuk, kendimizde bir zarar yok. Bizden büyükler böyle bir afeti yaşamadık diyorlar. Eskiden de olurmuş ama dere bu kadar geniş değilmiş. Maddi olarak 500 bin liralık zararımız vardır. 25 hayvanımız telef oldu. Kümesimiz kadar tavuk telef oldu. Garajı su bastı, bayağı bir zayiat var. Geri kalan hayvanlar ıslanınca tabii bitlenir, ateş düşer. Onları bir şekilde tahliye edip kurutacağız. Belediye, AFAD, jandarma geldi, tutanakları tuttular. Buraları halledip yol açarlar. Yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Bu felaketler devamlı oluyor"

Köyün içerisinde kendi besi çiftliği olduğuna değinen Mithat Şahin ise, "Bu felaketler devamlı oluyor. İster istemez hem maddi hem manevi etkileniliyor. Bir önlem, çare devletimizden rica ediyoruz. Yolu ortaya kaldıracak, set çekilecek. Set çekildiği zaman en azından bir önlem alınır. Yarın daha kötü bir şey olursa hepimiz daha çok üzüleceğiz. Bu sel felaketini 2 sefer yaşadım. Onun için gerçekten akşamdan beri çok huzursuz ve çok rahatsız olduk, üzüldük yani. Her taraf dere. Köyümüz yeni yerleşim alanına kuruldu. Onlar gitti canını kurtarıp derede kalanların daha canı tehlikede" diye konuştu.

Bala Kaymakamı Ali Yıldırım, jandarma, İlçe Tarım Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerini inceledi. Olayla ilgili çalışmalar başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çiftlik, ankara, Bala, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Sağanak Yağış Besi Çiftliğinde Sele Neden Oldu - Son Dakika

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