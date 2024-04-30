Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara Valiliğinin uyarısının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

30.04.2024 23:40
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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Ankara Valiliğinin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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