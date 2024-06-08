Ankara'da sağanak yağış sonrası çok sayıda araç suya gömüldü - Son Dakika
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Ankara'da sağanak yağış sonrası çok sayıda araç suya gömüldü

Ankara'da yaşanan sağanak yağış sonrası Ayaş D140 karayolunda gidiş ve dönüş istikametinde birçok araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin çalışması devam ederken, sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla alandan çıkarıldı.

08.06.2024 17:23
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Ankara'da sağanak yağış sonrası, Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın birçok ilçesinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen Ankara Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması devam ederken, sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla alandan çıkarıldığı da görüldü.

Yolun tıkanmasından dolayı yaklaşık yolda kalarak mağduriyet yaşadığını belirten Samet Çetinkaya, 40 dakikadır yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

"Uyarı yapılmasına rağmen hazırlıksız yakalandık"

Bir diğer vatandaş Ahmet Çakır ise 2.5 saattir beklediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 2.5 saattir aracımızı sağa çektik bekliyoruz. Normal bir yağmur yağmadı olağanüstü bir yağış vardı bundan dolayı araçlarımız suyun altında kaldı biz de yolda mahsur kaldık diyebilirim. Uyarı yapılmasına rağmen hazırlıksız yakalandık. Eve gitmeye çalışıyoruz ama gideceğimiz yollar kapalı. Aracımı yağmur başlar başlamaz kaldırıma çektim suya girmesi dışında bir sıkıntı yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sağanak yağış sonrası çok sayıda araç suya gömüldü - Son Dakika

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