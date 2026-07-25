Ankara’da aracını sel sularına kaptıran adam gözyaşlarına hakim olmadı: "Arabam artık kullanılamaz halde, hala borcunu ödüyorum"

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kalan Sait Delibaş, gözyaşlarına hakim olamadı ve belediye ekiplerine yeteri kadar hizmet vermediklerini iddia ederek tepki gösterdi. Otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Delibaş, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Hala borcunu ödüyorum" dedi.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Altındağ'da yer alan Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçidin kapanmasına neden oldu. Su basan yol polis ekiplerince araç geçişine kapatılırken, belediye personellerince de tahliye çalışmalarına başlandı. Su taşkını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken araçlarda da maddi hasar oluştu. Otomobiliyle suda mahsur kalan 55 yaşındaki Sait Delibaş ise yaşadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Olaydan dolayı belediye yetkililerini sorumlu tutan Delibaş, şunları dedi:

"İşten çıkmıştım, evime gidiyordum. Yağmur yağışı şiddetlenmişti. Hiçbir önlem alınmamıştı. Geçtiğim köprünün ayağındaki su kanalında aniden taşkın oldu. İçi temizlenmemişti. İçinden atık malzemeler çıkıyordu. Yükselen su aracımı yukarıya kaldırdı. Suyun içinde kaldım. Aracımı su bastı. Dışarıya atladım. Canımı kurtarmaya çalışıyordum. Suları tahliyen etmeye çalışan işçilerden aracımı kurtarmak yardım istedim ama yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söylediler."

"Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar"

Tepkisini dile getiren Delibaş, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Biz verdiğimiz vergilerin hakkını istiyoruz. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabamın daha borcu var. Hala ödüyorum. Aracım artık kullanılamaz halde. Izgaralar ve mazgallar sadece bugünlerde mi temizleniyor. Bir haftadır uyarılar yapılıyordu neden öncesinde bir önlem alınmadı. Bizlere yazık değil mi. İnsanları rezil ettiler. Bizim için vatandaşa hizmet önemli. Başka bir şey istemiyoruz. Aracın içerisinde o sırada ailemden birileri olsaydı nasıl kurtarabilirdim ki onları. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Bizlere yazık oldu. 600 bin liraya almıştım bu arabayı. 300 bin lira da borcunu ödüyorum" diye konuştu.

"Su bir anda yükseldi"

Korku yaşadığını dile getiren Delibaş, "O an çok korktum. Su bir anda yükseldi. Taşların üzerinden koşarak çıktım. Su alıp götürüyordu beni neredeyse. Benim yerime bir kadınla çocuk olsaydı nasıl kurtulacakları bilmiyorum. Önlemlerin önceden alınması lazım. Çalışmaların eksiksiz yapılması lazım" ifadelerini kullandı.