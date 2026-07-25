Ankara’da aracını sel sularına kaptıran adam gözyaşlarına hakim olmadı: "Arabam artık kullanılamaz halde, hala borcunu ödüyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara’da aracını sel sularına kaptıran adam gözyaşlarına hakim olmadı: "Arabam artık kullanılamaz halde, hala borcunu ödüyorum"

Ankara’da aracını sel sularına kaptıran adam gözyaşlarına hakim olmadı: "Arabam artık kullanılamaz halde, hala borcunu ödüyorum"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da etkili sağanak nedeniyle Altındağ'daki Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan alt geçit su altında kaldı. Sait Delibaş adlı sürücü aracıyla mahsur kalırken, belediye hizmetlerini eleştirerek gözyaşı döktü ve aracının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kalan Sait Delibaş, gözyaşlarına hakim olamadı ve belediye ekiplerine yeteri kadar hizmet vermediklerini iddia ederek tepki gösterdi. Otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Delibaş, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Hala borcunu ödüyorum" dedi.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Altındağ'da yer alan Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçidin kapanmasına neden oldu. Su basan yol polis ekiplerince araç geçişine kapatılırken, belediye personellerince de tahliye çalışmalarına başlandı. Su taşkını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken araçlarda da maddi hasar oluştu. Otomobiliyle suda mahsur kalan 55 yaşındaki Sait Delibaş ise yaşadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Olaydan dolayı belediye yetkililerini sorumlu tutan Delibaş, şunları dedi:

"İşten çıkmıştım, evime gidiyordum. Yağmur yağışı şiddetlenmişti. Hiçbir önlem alınmamıştı. Geçtiğim köprünün ayağındaki su kanalında aniden taşkın oldu. İçi temizlenmemişti. İçinden atık malzemeler çıkıyordu. Yükselen su aracımı yukarıya kaldırdı. Suyun içinde kaldım. Aracımı su bastı. Dışarıya atladım. Canımı kurtarmaya çalışıyordum. Suları tahliyen etmeye çalışan işçilerden aracımı kurtarmak yardım istedim ama yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söylediler."

"Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar"

Tepkisini dile getiren Delibaş, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Biz verdiğimiz vergilerin hakkını istiyoruz. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabamın daha borcu var. Hala ödüyorum. Aracım artık kullanılamaz halde. Izgaralar ve mazgallar sadece bugünlerde mi temizleniyor. Bir haftadır uyarılar yapılıyordu neden öncesinde bir önlem alınmadı. Bizlere yazık değil mi. İnsanları rezil ettiler. Bizim için vatandaşa hizmet önemli. Başka bir şey istemiyoruz. Aracın içerisinde o sırada ailemden birileri olsaydı nasıl kurtarabilirdim ki onları. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Bizlere yazık oldu. 600 bin liraya almıştım bu arabayı. 300 bin lira da borcunu ödüyorum" diye konuştu.

"Su bir anda yükseldi"

Korku yaşadığını dile getiren Delibaş, "O an çok korktum. Su bir anda yükseldi. Taşların üzerinden koşarak çıktım. Su alıp götürüyordu beni neredeyse. Benim yerime bir kadınla çocuk olsaydı nasıl kurtulacakları bilmiyorum. Önlemlerin önceden alınması lazım. Çalışmaların eksiksiz yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Hakim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara’da aracını sel sularına kaptıran adam gözyaşlarına hakim olmadı: 'Arabam artık kullanılamaz halde, hala borcunu ödüyorum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 14:07:29. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara’da aracını sel sularına kaptıran adam gözyaşlarına hakim olmadı: "Arabam artık kullanılamaz halde, hala borcunu ödüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.