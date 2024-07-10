Ankara'da Sahte Tüfekle Tekel Bayisi Soygunu Girişimi

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Ankara'da bir tekel bayisini sahte tüfekle basıp yağmalamaya çalışan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanmadan önce elindeki sahte silahla çevredeki vatandaşları tehdit eden şahsın polislere de silahı doğrultup "Hadi beni vurun" dediği ortaya çıktı.

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda Y.E.I. isimli şahıs, elindeki silahı çevredeki vatandaşlara doğrultup tehditler savurmuştu. İhbar üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin bir tekel bayisi içerisinde olduğunu belirlemişti. Olay yerine gelen polislere "Hadi beni vurun" diyerek tüfeğini doğrultan saldırganın tüfeğinin gerçek olmadığı tespit edilmişti. İkna edilerek eyleminden vazgeçirilmeye çalışılan şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler, saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Girdiği büfeden zorla sigara aldığı öğrenilen Y.E.I., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA