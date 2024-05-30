Ankara\'da saplantılı adam tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'da, kendisine saplantılı olduğu ileri sürülen adam tarafından silahla öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı.

Çankaya'da dün meydana gelen olayda, S.Ö. (42), iddialara göre takıntılı olduğu Serap Doğan'ı (45) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Öldüren Doğan için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camisinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Öldürülen kadının cenazesi, namazın ardından gözyaşları içinde defnedildi. Vergi Başmüfettişi olan Doğan'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve iş arkadaşları yer aldı.

"Saldırgan eve balkondan gizlice girip, 3 saat boyunca kadını rehin almış"

Olayla ilgili konuşan Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, Doğan ile S.Ö. arasındaki sevgililik durumunun gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları dedi:

"Bir katil sebebiyle üstadımızı kaybettik. Kendisi geçen sene gittiği görevden dolayı tanışmış olduğu bu takıntılı şahıs, arkadaşımızın peşini bir türlü bırakmadı. Ailesini ve kendisini öldürme tehditlerinde bulunmuş ve Serap hanımı sürekli takip etmiştir. Bununla da kalmayıp para da istemiş. Öldürülen arkadaşımızın bu konuda şikayeti de vardı. Üstadımızı korumaya gayret gösterdik. Koruma kararı son günlerde uygulanabildi. Oysa ki 4 aydır koruma kararı talebi vardı. Bu korumanın bu kadar gecikmesini acı verici olarak değerlendiriyorum. Üstadımızın, kendisini öldüren şahısla herhangi bir sevgililik durumu yoktur. Saldırgan eve balkondan gizlice girip, 3 saat boyunca kadını rehin almış. Bunun neresi sevgililik."

Vergi Müfettişleri Derneğinden olayla ilgili açıklama

Vergi Müfettişleri Derneğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Bir takım haber sitelerinde 'Ankara'da tartışma sonucu kadın vuruldu, erkek intihar etti' başlıklı Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın acımasızca katledilmesiyle ilgili Serap Doğan'ın katilinin onun sevgilisi olduğu yönünde kamuoyunu yanlış bilgilendiren birtakım haberler yayınlanmıştır. Bu çerçevede kamuoyunun ve camiamızın doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Ankara Vergi Kaçakçılığı-1 Denetim Daire başkanlığında görevli Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ı katleden şahıs onun sevgilisi değildir. Serap Doğan'ı acımasızca katleden şahıs, sürekli olarak Serap Doğan'ı rahatsız eden, onu takıntı haline getirmiş birisi olup aleyhinde uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü Serap Doğan'ın evine baskına gelmiş, ablasını rehin almış ve sonradan da Serap Doğan'ı acımasızca katletmiştir. Yapılan haberlerin içeriğinde Serap Doğan'ı katleden şahsın onun eski sevgilisi olduğu yönünde haberler yapılmışsa da bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Serap Doğan kendisine takıntılı bir sapık tarafından yaşatılan bu vahşetin kurbanı olmuştur. Ülkemizde kadın cinayetleri maalesef kanayan yaramızdır. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığı noktasında Vergi Müfettişleri Derneği olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA