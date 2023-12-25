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Ankara'da selam alıp verme tartışması sonucu çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da selam alıp verme tartışması sonucu çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir trafik kazası sonrası çıkan selam alıp verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi kesici aletle yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde kullanılan bıçağı buldu ve yaralıların tedavisi devam ediyor.

Ankara\'da selam alıp verme tartışması sonucu çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
25.12.2023 - 01:12,
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Ankara'da selam alıp verme tartışması sonucu çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. A.A., M.D.'ye ait olan araçla trafik kazasına karıştı. O sırada araç sahibi M.D. ile kaza yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U. arasında selam alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından H.Y., A.A., M.D., T.U. ve M.U. kesici aletle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kavgada kullanıldığı tespit edilen ve sallama olarak tabir edilen bıçak çöp kutusu içerisinde bulundu. Kavga sonucu yaralanan şüphelilerin tedavileri polis ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da selam alıp verme tartışması sonucu çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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