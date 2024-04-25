Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara\'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mesire alanında çıkan silahlı kavgada Y.E.H. adlı kişi, işletmeci Murat Yılmaz ve işletme çalışanı Alaeddin Albaba'yı vurarak öldürdü. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz olay yerinde, Albaba ise hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 00:28
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İŞLETMECİ İLE ÇALIŞANINI SİLAHLA VURDU

Edinilen bilgilere göre olay Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde bulunan bir mesire alanında meydana geldi. Alanda bungalov evleri yapan Y.E.H. ile mesire alanın işletmecisi Murat Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Y.E.H., işletmeci Yılmaz ve işletme çalışanı Alaeddin Albaba'yı silahla vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yılmaz olay yerinde, Albaba ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rıdvan Sökmen: allah rahmet eylesın 0 0 Yanıtla

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