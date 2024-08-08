Ankara'da silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı Mahallesi Batur Sokak'taki bir ganyan bayisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından Metin Bağış'a silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaralı halde saldırganları kovalayan bağış bir süre sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Bağış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis tarafından kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - ANKARA