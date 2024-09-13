Ankara'da Site İnşaatında İhmal: Çöken Bahçe ve Yol Endişe Yarattı

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Site inşaatında ihmal iddiası: Önlem alınmadan başlanan çalışmalar sebebiyle yol ve apartman bahçesi çökmeler oluştu

Çevre halkı her geçen gün artan tehlikeden dolayı Çankaya Belediyesi ile diğer ilgili kurumları sorumlu tuttu

ANKARA - Ankara'da, bir site inşaatında alınmayan önlemler sebebiyle yan tarafında bulunan apartmanın bahçesinde göçükler oluştuğu iddia edildi. Tedbirsiz çalışmalar sebebiyle bölgede toprak kayması oluştuğunu söyleyen çevre sakinleri, binalarının önündeki yolda da derin yarıklar oluştuğunu ve her geçen gün tehlikenin arttığını söyledi. Durumdan dolayı Çankaya Belediyesini ve firma yetkililerini sorumlu tutan bina halkı, endişe duydukları duruma bir an önce yetkililer tarafından müdahale edilmesini istedi.

İddialara göre, Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Duyu Sokak'ta yer alan bir site inşaatının zeminindeki hatalı çalışmalar sebebiyle yan tarafında bulunan 12 katlı apartmanın bahçesinde çökmeler meydana geldi. Apartmanın ve içerisindeki bazı dairelerin duvarlarındaki çatlamalardan endişelenen bina sakinleri durumu başta Çankaya Belediyesi olmak üzere, yapı denetim ve inşaat firmasına bildirdi. Kendilerinin sürekli çeşitli bahanelerle oyalandığını ileri süren vatandaşlar, mağduriyetlerine çözüm bulunamayınca mahkemeye şikayette bulundu. İnşaat zemininde açılan boşluklardan sürekli su aktığını ve toprak sürüklendiğini söyleyen apartman yöneticisi Esat Arıkan, son olarak söz konusu inşaattan sürüklenen devasa kaya parçasının su borusunu patlattığını, patlağın olduğu yerdeki toprağın yumuşaması sebebiyle de apartman önündeki yolun çöktüğünü belirtti. Apartmanda yaşayan kişilerin korktuğunu ve duydukları endişe sebebiyle evlerini terk etmek istediklerini ifade eden Arıkan, durumun bir an önce çözüme kavuşturulması için yetkilileri göreve davet etti.

"Bu durumun ileride tehlike oluşturacağını özellikle belirttik"

Konuyla ilgili konuşan Esat Arıkan: "Bu yeni bir olay değil. 7 ay önce burada bir inşaat başladı. Başlangıçta bir sorun yoktu. Toprağın altına diklemesine indirilen kazıkları tutan bir sistem var. Bu sistemde kazıkları güçlendiren 'ankraj' dediğimiz bariyerler var. Bunlar yanlamasına toprak altından çekilir. Uzun oldukları için belki de şu an binamızın altına kadar uzatılmıştır. O çalışma başladığından itibaren binanın zemininde biriken sular inşaat alanına akmaya başladı. Akıntıyla birlikte toprakta sürüklendi. Oradaki boşluklar sebebiyle de binamızın bahçe çevresinde çok ciddi çökükler ve yarıklar oluşmaya başladı. Biz bu durumdan dolayı Çankaya Belediyesine ve yapı denetime, inşaat firmasına dilekçe yazdık. Bu durumun ileride tehlike oluşturacağını özellikle belirttik. Ekipler incelemeye geldi. Bizden çok firma ile görüştüler. Bana bir sorun olmadığını, durumun normal olduğunu, firmanın ilerleyen zamanlarda zararı karşılayacağını, inşaatın da yol seviyesine gelene kadar bu sıkıntıların yaşanacağını söylediler. Her geçen gün çökükler ve kopmalar olmaya devam etti. Binadakiler sürekli benden olaya müdahale etmemi istedi" dedi.

"Komşularımızın bir kısmı dairelerini satıp gitmek, bir kısmı da evini kiraya verip gitmek istiyor"

Henüz bir sonuç alamadıklarını dile getiren Arıkan: "Bir sonuç alamayınca mahkemeye başvurduk. Bilirkişi raporu hala elimize ulaşmadı. İnceleme yaptılar. Son olarak geçenlerde inşaat alanından büyük bir kaya aşağıya yuvarlandı. Yol üzerindeki su borusunu patlattı. Su borusu neredeyse 1 metre geriye çekildi ve oradan sürekli inşaat alanına su aktı. Oradaki toprağın yumuşaması sebebiyle de asfalt göçtü. Olaydan sonra bugüne kadar bizi oyalayanlara işin ucu dokununca sürekli bölgeye gelip rapor alan kişiler olmaya başladı. Binada 260 kişi yaşıyor. Bir şey olursa kimse hesabını veremez. Bu işin sorumlularını ve yetkililerini göreve davet ediyorum. Ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Bu iş geçiştirilecek bir iş değil. Tehlike her gün biraz daha artıyor. Bu işin en başta tedbirinin alınması gerekiyor. Komşularımızın bir kısmı dairelerini satıp gitmek, bir kısmı da evini kiraya verip gitmek istiyor" şeklinde konuştu.