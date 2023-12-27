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Ankara'da sokak köpekleri hastanelik etti

Tanzanya uyruklu bir öğrenci, kendisini ısıran sokak köpeklerinden kaçarken bir araba çarptı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bölgedeki köpek yoğunluğu nedeniyle benzer olayların yaşandığı belirtildi.

27.12.2023 - 18:11,
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Afrika'dan öğrenim için geldiği Ankara'da sokak köpekleri hastanelik etti

Kendini ısıran başıboş sokak köpeklerinden kaçarken araba çarptı

ANKARA - Ankara'da kendisini ısıran köpeklerden kaçan 19 yaşındaki Tanzanya uyruklu Manal İdris Rai'ye araba çarptı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir üniversitede lisans eğitimi almak için Türkiye'ye gelen Tanzanya uyruklu 19 yaşındaki Manal İdris Rai, kaldığı yurdun çevresinde bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası sağ bacağından yaralanan ve köpeklerden kurtulmak için ana artere kaçan Rai'ye, o esnada yoldan geçen bir araba çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rai, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, hastanede önlem amaçlı kuduz aşısı yapılan Rai'nin kaza esnasında geçirdiği travma nedeniyle 24 saat gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Daha sonra ise sağlık durumu iyiye giden Rai'nin taburcu olduğu kaydedildi.

"Caddede köpeklerden kaçan bir kız çocuğuna araç çarpmış"

Çevrede bulunan bir sitede çalışan site görevlisi Hasan Çapacı, "Pazar günüydü. Ben rutin işlerimi yaparken, trafiğin yoğun olduğunu gördüm. O esnada ambulans sesini duyunca caddeye çıktım. Caddede köpeklerden kaçan bir kız çocuğuna araç çarpmış. Olay yerinde sağlık görevlileri müdahale etti ve kız çocuğunu ambulans aldılar. Köpeklerin ısırdığını söylediler" diye konuştu.

"Bu ikinci olay oldu"

Aynı bölgede başıboş köpeklerin saldırısından kurtulmak isteyen bir çocuğa da bir aracın çarptığını ifade eden Çapacı, "Bu ikinci olay oldu. Buralarda akşamları köpek yoğunluğu oluyor. Ben şahsen korkmuyorum ama benim çoluk çocuğum var. Binalardan da korkan aileler var. Eşim bile işe giderken otobüs durağına kadar eşlik ediyorum. O da köpeklerden korkuyor" ifadelerini kullandı.

Ankara\'da sokak köpekleri hastanelik etti
Kaynak: İHA
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Tanzanya, Beştepe, Afrika, Ankara, Hayvan Hakları, Uluslararası, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da sokak köpekleri hastanelik etti - Son Dakika


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