Ankara\'da Sokak Köpekleri Üzerine Tartışma: Darp Olayı

Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan bir grup, yasaların uygulandığını dile getiren vatandaşı darbederek, burnunu kırdı.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesinde belediye ve bakanlık ekipleri dün öğle saatlerinde başıboş sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürdü. Ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından muhtarlık binası önüne gelen bir grup, sokak köpeklerinin toplanmasına tepki göstererek, 'Katiller' şeklinde slogan attı. Bu sırada Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, gruba yasaların uygulandığını dile getirdi. Öfkeli topluluk Aksoy'a saldırarak darbetti. Olayın ardından 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy'un burnunun kırıldığı tespit edildi.

"Gruptan bir erkek uçarak burnuma yumruk attı"

Fatih Fethi Aksoy, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu belirterek, "Başka bir etkinlik için hazırlık yapmıştık. Gitmek üzereyken kaldırımın kenarında 10-15 kişilik bir grup 'Katiller' diye bağırarak muhtarlığa doğru yürümeye başladılar. Ben de araçtan indim, yanlarına gittim. Yaşlı bir köpeği vermemek için mücadele ettiğimizi ifade ettim. 'Siz nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz' dememe kalmadan gruptan bir erkek uçarak burnuma yumruk attı. Sonrasında arbede devam etti tabii. Benim kolumu tuttular, o sırada birkaç darbe daha aldım. Sonrasında yere düştüm, gelenler ayırdılar. Saldıran arkadaşı mahalleden uzaklaştırmışlar. Sonradan öğrendiğim üzere de mahallemizde yaşamayan sözde hayvansevermiş" diye konuştu. - ANKARA