Ankara\'da Takla Atan Otomobilin Kaza Anı

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Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen servis aracına çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde 34 BES 663 plakalı Opel Astra marka otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen servis aracına çarpmamak için manevra yaptı. Ani dönüşün etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak bir direğe çarpıp takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışında bir süre aksama yaşandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA