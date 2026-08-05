Ankara'da Tehlikeli Yolculuk
Ankara'da araç bagajında yolculuk yapan şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da araç bagajında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yapan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sincan'da kaydedilen görüntülerde 06 ENS 14 plakalı otomobilin bagaj kısmında yolculuk yapan kişinin rahat tavırları 'pes' dedirtti. Tehlikeli yolculuğa aldırış etmeden elindeki telefonla oynayan şahıs, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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