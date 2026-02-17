Ankara\'da Tır Kazası: 76 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'da Cebeci Tren İstasyonu'nun önünde tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önündeki Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki F.A. isimli kadın, 74 BV 363 plakalı tırın altında kaldı. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen tırın altında kalan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazanın görgü şahidi Eyüp Acay, "Karşıya baktığımda tırın geçtiğini gördüm. 3 tane yaya vardı, 2 yaya bir adımla kurtardı. Diğer kadının elinde baston vardı, tır üstünden ezdi geçti kurtaramadı. Çok acı bir olay" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA