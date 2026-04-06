Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü - Son Dakika
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü

06.04.2026 13:02
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a düzenlenen gece operasyonunda Kudüs Gücü 840. Birim Komutanı Asgar Bakri ile Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mecid Hademi’nin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail’in saldırılarını sürdüreceğini belirten Netanyahu’nun sözleri, bölgede gerilimin daha da artabileceğine işaret etti.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI HEDEF ALINDI

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün 840. Birim Komutanı Asgar Bakri’nin operasyon sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Bakri’nin dünya genelinde Yahudi ve İsrailli hedeflere yönelik saldırılardan sorumlu olduğunu öne sürdü.

İSTİHBARAT BAŞKANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Başbakanı ayrıca, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Mecid Hademi’nin de öldürüldüğünü açıkladı. Hademi’nin, selefinin öldürülmesinin ardından kısa süre önce göreve getirildiği belirtildi.

“OPERASYONLAR DEVAM EDECEK” MESAJI

Netanyahu açıklamasında sert ifadeler kullanarak, İsrail vatandaşlarını hedef alanların bedel ödeyeceğini söyledi. İsrail’in tüm cephelerde “güç ve kararlılıkla” operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

GERİLİM DAHA DA TIRMANABİLİR

Son açıklamalar, İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalarda yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, üst düzey isimlerin hedef alınmasının karşılıklı misilleme riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

