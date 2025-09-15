Ankara\'da tır park halindeki araca çarptı

Ankara'da park halindeki otomobile çarparak kaçan tır sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Gül Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tır sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki otomobile çarptı. Kazaya neden olduktan sonra yoluna devam eden sürücünün o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA