 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Alev Aldı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Alev Aldı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tıra arkadan çarparak alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tır şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara\'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Alev Aldı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
04.01.2024 - 16:18,
Abone Ol

Ankara'da çevre yolunda tıra arkadan çarparak alev alan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mamak çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CUU 376 plakalı araç sürücüsü K.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev topuna döndü.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. K.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Ankara, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Alev Aldı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 16:52:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Alev Aldı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement