Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı genç kızın ölüm anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı genç kızın ölüm anı güvenlik kameralarına yansıdı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

30.07.2024 20:19
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Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 25 Temmuz tarihinde Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde meydana gelmişti. M.Ç. idaresindeki tırın fırlayan tekeri köprüden düşerek, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan'a, ardından da bir servis minibüsüne çarpmıştı. Tekerin çarpması sonucu Erarslan hayatını kaybetmişti. Tekerin genç kıza çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Elmadağ, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı genç kızın ölüm anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da tırdan fırlayan tekerin çarptığı genç kızın ölüm anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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