Ankara'da Tırla Çarpışma: Sürücü Ağır Yaralandı

02.03.2026 21:45
Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sularında Ankara-Kahramankazan yolunun 20'nci kilometresi Saray Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Yeşilöz yönetimindeki 06 DV 7283 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şefik K. idaresindeki 55 AJB 133 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Şefik K., ifadesi alınmak üzere Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ankara, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
