Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı

Ankara\'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm atölyeyi sardı ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

22.03.2024 10:14  Güncelleme: 10:14
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Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika

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