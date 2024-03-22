Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'nde bulunan torna ve mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da torna ve mobilya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
Gaziantep'te yaşayan bir tanıtım ajansı çalışanı, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak kredi kartı yenileme bahanesiyle arayan dolandırıcılardan 100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, telefon görüşmesi sırasında kişisel bilgilerini de paylaşan mağdura, bir SMS onay kodu göndererek para transferini onaylamasını istedi. Ancak mağdur, şifreyi paylaşmayarak dolandırıcılığı önledi. Olay sonrası mağdur, vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun kullandığı elektrikli bisiklet, park halindeki kamyonete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, bisikletin kamyonete doğrudan çarptığı görüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi bacağından vuruldu. Taciz iddiasıyla dışarı çıkartılan şüpheli, 10 dakika sonra tabancayla geri dönerek başka bir mekanın çalışanları tarafından darbedildi. Yaşanan arbedede tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri diğer mekanları boşaltırken, şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar'da polisten kaçan 2 şüpheli, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaflar şüphelilerin peşine düştü ancak yakalanamadı. Olayda park halindeki araçlara 200 bin liralık zarar verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-22 Mart tarihleri arasında terör propagandası yaptıkları tespit edilen 17 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlar silahlı terör örgütleri TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ'ye yönelik gerçekleştirildi.
Maltepe'de, iddiaya göre halı silkelediği sırada dengesini kaybederek balkondan düşen 33 yaşındaki Korcan Özbay hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba Abdullah Seyfettin Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi. Olayın şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Kağıthane'de servis şoförünün, trafikte çarptığı otomobilin sürücüsü ile oğlu tarafından levyeli saldırıya uğrayarak öldüresiye dövüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, servis şoförünün otomobile çarptığı, aracından inerek sürücünün üstüne yürüdüğü ve kavga ettikleri görülüyor. Olayın ardından tarafların ifadeleri alınmış ve serbest bırakılmıştı.
Şarköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve iş yeri sahibi gözaltına alındı. Aynı gün Kapaklı ilçesinde yapılan bir üst aramada ise ruhsatsız bir tabanca bulundu ve şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi ve gözaltına alındılar.
Sizin düşünceleriniz neler ?