Ankara'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Ankara\'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve daha sonra park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

13.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:18
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan biri, daha sonra park halindeki kamyonete çarptı. Olayda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Bulvarı Yavuzlar AVM'nin önünde meydana gelen trafik kazasında M.B.'nin kullandığı 06 FU 1564 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yoldaki F.E. yönetimindeki 06 BOE 613 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 06 BOE 613 plakalı otomobil de park halindeki bir kamyonete çarptı.

Kazada otomobillerdeki M.B., D.B. ile diğer otomobildeki F.E., Z.E. ve B.E. yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar Çubuk İtfaiyesi tarafından çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı. Demirbaş, kazada yaralananların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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