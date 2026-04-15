Ankara'da Trafik Kazası: Makas Atan Araç Devrildi

Ankara'da makas atarken hafif ticari araca çarpıp devrilmesinde neden olan otomobil, araç kamerasına yansıdı

Trafikte makas atarak ilerleyen 06 DCN 283 plakaları otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan 06 BGE 797 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Kaza anı ise trafikte seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ANKARA