Ankara'da Traktör Çaya Uçtu

3.Sayfa

Ankara'da kontrolden çıkan traktörün çaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki duvardan çaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. - ANKARA