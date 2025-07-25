Ankara'da Tütün Denetimleri: 6.7 Milyon Lira Ceza

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri koordineli tütün denetimlerinde 6 milyon 719 bin 200 lira ceza kesildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğünce koordineli tütün denetimi yapıldı. Denetimlerde, 267 iş yerine sigara içirmek, 38 şahsa sigara içmek, 6 iş yerine izinsiz nargile servisi sebebiyle ceza uygulandı. 9818 iş yeri denetlenerek 328 iş yerinde ihlal tespit edildi. Toplam, 6 milyon 719 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin sürdüğü aktarıldı. - ANKARA