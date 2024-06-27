Ankara'da uçurumdan düşen inek kurtarılmayı bekliyor
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir besi çiftliğinden kaçan inek çiftliğin 100 metre ilerisindeki uçurumdan aşağıya düştü. Hareketsiz halde yatan inek kurtarılmayı bekliyor.
Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi 3600 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gencer Bozyel'e ait besi çiftliğinden kaçan inek, Çiftliğin 100 metre ilerisinde bulunan urcumdan aşağıya düştü. Çiftlik sahibi Bozyel ve çalışanları ineği bulunduğu yerden çıkartmayı başaramadı. Yetkililerden yardın bekleyen Bozyel'in çaresiz bekleyişi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da uçurumdan düşen inek kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?